Usa-Romania: presidente Iohannis domani a Washington su invito di Trump (3)

- "Ciò che ci è stato detto è che tutto deriva da una tendenza globale, non da ciò che sta accadendo qui", ha aggiunto Iohannis in merito all'annuncio che la società americana Exxon Mobil sarebbe intenzionata a ritirarsi dal progetto. Il presidente ha anche dichiarato che sottoporrà durante l’incontro con Trump la questione dei visti per i cittadini romeni. "Come presidente della Romania, voglio mettere il problema sul tavolo", ha dichiarato Iohannis. Il capo dello Stato ha dichiarato che vorrebbe discutere con il presidente degli Stati Uniti anche del numero del personale militare Usa in Romania, specificando che si potrebbe aumentare questa presenza. Iohannis ha affermato, infine, che all'incontro con la sua controparte statunitense ribadirà l'invito al presidente Trump a visitare la Romania. (Rob)