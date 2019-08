Migranti: Meloni, governo fa gioco di Ong e trafficanti uomini

- "La Open Arms non ha voluto andare a Malta, però hanno deciso di andare in Italia", parola della vicepremier spagnola. È un chiaro disegno contro l'Italia, indebolita da un governo che fa il gioco di Ong e trafficanti di uomini. Avete altri dubbi?". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)