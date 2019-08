Iraq-Russia: presidente Salih riceve ambasciatore Maksimov

- Il presidente iracheno Brahim Salih ha ricevuto oggi l’ambasciatore russo a Baghdad, Maksim Maksimov, per colloqui su “questioni politiche e di sicurezza” nella regione del Medio Oriente. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del capo dello Stato, i due hanno discusso anche “dei rapporti bilaterali tra Iraq e Russia” e il diplomatico di Mosca, da parte sua, ha sottolineato “la necessità di rafforzare le relazioni amichevoli e cooperative tra l'Iraq e la Russia in modo da servire gli interessi comuni”. L’incontro si inserisce nell’ambito della volontà delle autorità irachene di schierare sul suo territorio il sistema di difesa antimissili russo S-400. Il sistema di produzione russa è attualmente al centro del dibattito internazionale dopo che la Turchia ha sottoscritto un contratto con la russa Rosoboronexport per acquistarne una partita. Il possibile acquisto degli S-400 in Iraq seguirebbe due presunte incursioni dei cacciabombardieri stealth F-35 dell'aeronautica israeliana contro obiettivi collegati all'Iran presso Baghdad il 19 e 28 luglio scorso. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, l'aeronautica israeliana avrebbe colpito il 19 luglio un deposito di razzi in una base delle milizie sciite a nord di Baghdad. Lo Stato ebraico conduce spesso attacchi aerei in territorio siriano, colpendo le spedizioni di missili iraniani destinate al gruppo libanese Hezbollah. Ufficialmente, Israele non effettua raid aerei in l’Iraq dal 1981. (Res)