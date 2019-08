Asia Centrale: sottosegretario Usa Hale in settimana in visita in Kazakhstan e Uzbekistan

Washington, 19 ago 16:10 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario di Stato agli Affari Politici degli Stati Uniti David Hale si recherà questa settimana in Kazakhstan e Uzbekistan per incontrare alti funzionari del governo e partecipare a una riunione di alto livello fra i paesi dell'Asia Centrale. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa. In Kazakhstan, Hale discuterà del partenariato strategico bilaterale e della cooperazione con alti funzionari governativi, si legge nel comunicato. “Durante la tappa a Nur-Sultan, il sottosegretario Hale e i ministri degli Esteri dei paesi dell'Asia centrale terranno una riunione di alto livello nel formato C5+1, dove discuteranno degli sforzi congiunti per un’Asia centrale più interconnessa, prospera e sicura", prosegue la nota. Successivamente, Hale si recherà a Tashkent per incontrare alti funzionari del governo e "dimostrare il sostegno statunitense all'agenda di riforme del presidente uzbeko Shavkhat Mirziyoyev e incoraggiare una più profonda cooperazione bilaterale su questioni", conclude il comunicato. Il C5+1 è una piattaforma di dialogo tra cinque nazioni dell'Asia centrale: Kazakhstan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan e gli Stati Uniti.

