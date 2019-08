Migranti: Guardia costiera algerina intercetta 47 persone in mare

- La Guardia costiera algerina ha intercettato 47 persone che tentavano di raggiungere clandestinamente via mare le coste europee. Lo riferisce il ministero della Difesa di Algeri, precisando che l'operazione è avvenuta a ridosso delle coste del paese nordafricano. I migranti sono stati bloccati mentre viaggiavano a bordo di imbarcazioni di fortuna a largo di Djijel, 300 chilometri a est di Algeri, in direzione dell'Italia, e di fronte alla costa di Orano, nell'est del paese, in direzione della Spagna. Inoltre, precisa il ministero, altri 18 migranti di diverse nazionalità sono stati fermati a Bechar, località sud-ovest del paese, al confine col Marocco. Due giorni fa altri 29 presunti migranti illegali sono stati intercettati in due distinte operazioni, rispettivamente a nord-ovest di Ain El Turck e a nord del porto di Orano. (Ala)