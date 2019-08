Emilia-Romagna: oggi l’assessore Bianchi a Tokyo presso Artifical intelligence research center e Ice

- È entrata nel vivo la missione nel Paese del Sol Levante dell’assessore regionale dell’Emilia-Romagna al Coordinamento delle politiche europee, università e ricerca Patrizio Bianchi, che oggi a Tokyo ha incontrato Yoshiki Seo, direttore della ricerca dell’Artificial intelligence research center, con i suoi 580 ricercatori uno dei tre centri più importanti del paese sull'intelligenza artificiale applicata a industria, mobilità, scienze della vita e climatologia. Al centro dell’incontro le opportunità di collaborazione tra la rete delle università e dei centri di ricerca emiliano-romagnoli, in particolare per quanto riguarda il futuro programma Horizon Europe. “L’Emilia Romagna è oggi una delle aree scientifiche e tecnologiche più importanti in Europa e nel mondo con un forte potenziale di sviluppo in tutti gli ambiti dei Big data e dell'intelligenza artificiale - ha sottolineato l’assessore Patrizio Bianchi - Un risultato frutto anche delle politiche e degli investimenti che abbiamo fatto in questi anni come Regione, scegliendo di puntare sulla scienza al servizio delle persone per uno sviluppo di qualità dell’intero Paese. Una realtà avanzata e con un forte potenziale di crescita che vogliamo presentare al Giappone”. (segue) (Ren)