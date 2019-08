Congo-Kinshasa: attacco ribelli Adf nel Nord Kivu, almeno tre morti

- Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco effettuato dai ribelli ugandesi delle Forze democratiche alleate (Adf) nei pressi della città di Mbau, nella regione di Beni, nella provincia orientaale congolese del Nord Kivu. Lo riferisce il sito web dell’emittente “Radio Okapi”, secondo cui fra le vittime c’è anche un militare dell’esercito. Secondo le stime dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) le ostilità persistenti nella zona di confine fra Repubblica democratica del Congo (Rdc), Uganda, Ruanda e Burundi, unite all'insurrezione in corso nel centro del paese, hanno provocato lo sfollamento di 4,3 milioni di persone all’interno della Rdc. Secondo le stime dell’Onu, la campagna contro l'Adf ha provocato finora lo sfollamento di oltre 200 mila persone nella regione di Beni, nella provincia orientale del Nord Kivu, e di oltre 170 mila nel vicino territorio di Lubero.(Res)