Ucraina-Israele: firmati a Kiev diversi documenti bilaterali su cooperazione

- Ucraina e Israele hanno siglato diversi documenti bilaterali relativi alla cooperazione in ambito agricolo, dell’istruzione, della cultura e in altri settori. La firma degli accordi è avvenuta alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi a Kiev. Gli accordi in questione riguardano memorandum di intesa fra i dicasteri dei due paesi, come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". (Res)