Ucraina: Zelensky, impareremo da esperienza Israele in termini di difesa e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esperienze maturate da Israele nell’ambito della difesa e sicurezza sono fondamentali per l’Ucraina, che intende adottarle. Lo ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in visita a Kiev. “Abbiamo discusso delle nostre relazioni bilaterali e dei modi per approfondirle. Abbiamo avviato il dialogo su dei temi che i nostri amici israeliani conoscono bene: quelli della guerra e della sicurezza”, ha spiegato Zelensky. Il presidente ha ringraziato la controparte per il costante sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina. “Come paese abbiamo molto da imparare da Israele, specialmente nell’ambito della sicurezza e della difesa, e lo faremo certamente”, ha aggiunto. (Res)