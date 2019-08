India: Modi in viaggio ufficiale in Francia, Emirati e Bahrein dal 22 al 26 agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi sarà il primo premier indiano in visita ufficiale in Bahrein, il 24 e 25 agosto. Il primo ministro dell’India incontrerà il principe Khalifa bin Salman Al Khalifa, col quale esaminerà lo stato delle relazioni bilaterali e discuterà di questioni regionali e internazionali. Modi sarà ricevuto anche dal re del Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa, e inaugurerà il restauro del tempio di Krishna a Manama. L’interscambio commerciale ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari l’anno scorso. Circa 350 mila indiani vivono in Bahrein, la comunità straniera più grande. Sono attive oltre tremila joint venture con partecipazioni indiane, segno di una crescente cooperazione economica. (Inn)