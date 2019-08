Speciale energia: Montenegro, versati nei primi sette mesi 8 milioni di euro a produttori da fonti rinnovabili

- I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in Montenegro hanno ricevuto nei primi sette mesi di quest'anno un totale di 8,08 milioni di euro di incentivi. Lo ha comunicato l'emittente "Rtcg" citando i dati dell'Operatore del mercato di energia elettrica in Montenegro Cotee. Si tratta di una cifra superiore del 3 per cento rispetto a quella versata nello stesso periodo dell'anno scorso. Gli incentivi sono stati introdotti nel maggio del 2014 e finora sono stati versati 28,85 milioni di euro a produttori che utilizzano le fonti rinnovabili. (Mop)