Speciale energia: romena Transgaz, gasdotto Brua sarà completato con un anno di ritardo

- Il gasdotto Brua (Bulgaria-Romania-Ungheria-Austria) non sarà pronto a dicembre 2019, come previsto finora, ma solo nello stesso mese del 2020. E' quanto si legge nel rapporto finanziario della società energetica romena Transgaz per la prima metà dell'anno. La società spiega, in un documento intitolato "Il piano per lo sviluppo del sistema nazionale di trasporto del gas per il periodo 2019-2028", i motivi che hanno portato a questi ritardi. "Con tutti gli sforzi compiuti da Transgaz per la realizzazione del progetto della fase I Brua, durante l'attuazione del progetto sono stati riscontrati problemi che, cumulativamente, incidono sulla piena attuazione del progetto entro il termine previsto. Principalmente, le cause che hanno portato alla registrazione dei ritardi sono derivate dallo svolgimento delle procedure di gara, dal completamento e dal miglioramento del quadro legislativo, dall'identificazione dei siti archeologici, dalle condizioni meteorologiche - eventi avversi che si sono manifestati per lunghi periodi di tempo, dal prolungamento dei negoziati con alcuni proprietari dei terreni, nonché un gran numero di modifiche apportate durante l'esecuzione dei lavori", hanno fatto sapere i rappresentanti della Transgaz. Il 17 luglio il ministero dell'Economia romeno ha informato tramite un comunicato stampa che Transgaz ha già completato quasi la metà del gasdotto e che le tre stazioni di compressione sono pronte per l'80-90 per cento. "Nell'ambito del progetto Brua-Fase 1, un investimento di circa 560 milioni di euro, saranno realizzati lavori sul territorio di 11 contee del paese. Il nuovo gasdotto avrà una lunghezza totale di 550 chilometri e una capacità massima di 1,5 miliardi di metri cubi/anno verso la Bulgaria e 4,4 miliardi di metri cubi / anno verso l'Ungheria. Finora sono stati completati 215 chilometri di gasdotto e tre stazioni di compressione", ha dichiarato il ministero dell'Economia di Bucarest. (Rob)