Governo: Brignone, petizione Pd contro Salvini? Bene, ma può convergere su quella di Possibile

- La segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, ricorda l'iniziativa lanciata per chiedere la sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e scrive in una nota che "la petizione per chiedere la sfiducia a Salvini, lanciata dal Partito democratico, ha raggiunto le 70 mila firme, come ha riportato Renzi sui social. Riteniamo che sia una buona notizia, perché il ministro dell'Interno si è rivelato più volte inadeguato al ruolo ricoperto: non deve restare un minuto in più al Viminale. E questo lo pensiamo da tempo. Tanto che con Possibile abbiamo lanciato una petizione 'di sfiducia' a Salvini, che ha già raggiunto 200 mila firme. Invitiamo quindi tutti a convergere sulla nostra petizione. Ci siamo battuti contro i provvedimenti di questo governo fin dalla sua nascita", aggiunge l'esponente di Possibile, secondo cui "la strada tracciata era chiara: disumanità e propaganda al potere, senza alcun progetto. Ed è un bene che, nonostante il ritardo di qualche mese, ci sia adesso la stessa opinione anche in altre forze politiche, a cominciare dal Pd". (Com)