Sudan: procura, Bashir ha ricevuto 90 milioni di dollari dall’Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente deposto del Sudan, Omar al Bashir, ha dichiarato agli investigatori di aver ricevuto circa 90 milioni di dollari dall'Arabia Saudita. È quanto denunciato oggi dagli investigatori in una deposizione avvenuta durante l’udienza del processo nei confronti dell’ex capo dello Stato, che si è aperto oggi nella capitale Khartum. È quanto riferisce la stampa internazionale. “L'imputato ci ha riferito che il denaro faceva parte di una somma di 25 milioni di dollari che gli era stata inviata dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per essere utilizzata al di fuori del bilancio statale”, ha dichiarato l'investigatore Ahmed Ali, secondo cui Bashir ha ammesso anche altri due pagamenti precedenti intascati dall'Arabia Saudita, del valore rispettivamente di 35 e 30 milioni di dollari. Bashir non ha commentato le accuse nei suoi confronti. La prossima udienza del processo è prevista per sabato prossimo, 24 agosto. (segue) (Res)