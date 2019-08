Sudan: procura, Bashir ha ricevuto 90 milioni di dollari dall’Arabia Saudita (2)

- Bashir, 75 anni, è in arresto fin dalla sua destituzione avvenuta lo scorso 11 aprile dopo mesi di proteste ed è comparso per la prima volta davanti ai pubblici ministeri lo scorso 16 giugno, quando è stato formalmente incriminato con l’accusa di corruzione e riciclaggio di denaro dopo che nella sua residenza sono stati sequestrati più di 113 milioni di dollari in contanti. Nel maggio scorso Bashir aveva ammesso di essere responsabile dei casi di corruzione e riciclaggio che gli sono stati imputati dalla procura generale di Khartum, rivelando anche i nomi delle persone coinvolte. L’ex leader sudanese era stato inoltre chiamato nei mesi scorsi a giustificare i suoi presunti legami con terroristi che hanno portato il Sudan ad essere inserito nell'elenco statunitense dei paesi che sostengono il terrorismo insieme a Iran, Siria e Corea del Nord. (Res)