Governo: Sibilia (M5s), con crisi vanno in fumo norme in sospeso, a chi giova?

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle, scrive in una nota che "di cose importanti questo governo ne ha fatte tante. E tante altre sono ancora in sospeso. Penso al taglio dei parlamentari, ai decreti attuativi per quota 100 e reddito di cittadinanza, evitare l'aumento dell'Iva e, a questo punto, anche l'esercizio provvisorio. Inoltre, c'è tutta la partita aperta per il decreto Sicurezza bis. Con la sfiducia presentata a Conte da parte della Lega e l'apertura della crisi di governo", continua l'esponente pentastellato, "si stanno mettendo a rischio le misure approvate con l'ultimo decreto che prevede tante misure per la sicurezza e per il Viminale. Per attuare le norme relative alla sicurezza degli albergatori, alla riabilitazione dal daspo occorrono dei decreti attuativi. Per non parlare delle misure previste per Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Se cade il governo, tutto questo lavoro va in fumo. A chi giova? Sicuramente non ai cittadini", conclude Sibilia, "che sono in balia dei colpi di testa di chi dovrebbe mettere al primo posto la sicurezza degli italiani. Non i suoi interessi di parte".(Com)