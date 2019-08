Speciale energia: Petrofac e Socar, contratto per servizi tecnici nel giacimento azerbaigiano di Absheron

- La compagnia britannica Petrofac, in joint venture con la compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar, ha ottenuto un contratto di servizi tecnici e di ingegneria per supportare le attività di esplorazione e produzione di Total e della stessa Socar in Azerbaigian. È quanto riferisce un comunicato di Petrofac, secondo cui "il contratto della durata di 12 mesi, con possibilità di estensione, supporterà l'attività nel giacimento di gas naturale Absheron, situato nel Mar Caspio, circa 100 chilometri a sud di Baku, dove le prime riserve di gas sono state scoperte per la prima volta nel 2011. Socar e Total hanno una partecipazione del 50 per cento ciascuno nel giacimento. L'impianto di perforazione semi-sommergibile di Socar Heydar Aliyev ha completato con successo la trivellazione di un primo pozzo all'inizio di quest'anno", ha detto il messaggio. Socar e Total hanno firmato un accordo quadro nel 2016 sui principali principi contrattuali e commerciali che regolano la prima fase di sviluppo del campo di Absheron. Le riserve del giacimento sono stimate a 326 miliardi di metri cubi di gas e 108 milioni di tonnellate di condensato, secondo le stime degli specialisti di Total. (Res)