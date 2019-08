Viabilità: chiusi a bici e moto 4 km di via Ostiense a Roma per tutelarne incolumità

- Quattro chilometri di via Ostiense, dal km 27 al km 23 esattamente, sono interdetti al transito dei veicoli a due ruote a causa del dissesto dell’asfalto. Il provvedimento è entrato in vigore in riferimento alle indicazioni del dipartimento Simu di Roma Capitale e vieta l’attraversamento, per motivi di sicurezza, a biciclette, moto e motorini nel tratto che va da Ostia a Ostia antica. È concessa, solo in quei quattro chilometri, la deviazione per questi mezzi sulla parallela via del Mare su cui però permane il divieto alle due ruote negli altri tratti di strada. Il provvedimento resta operativo fino a rifacimento del manto stradale.(Rer)