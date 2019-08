Russia: capo liquidatori Chernobyl, dati intelligence Usa sono "pura finzione"

- Il generale Nikolai Tarakanov, a capo del gruppo dei liquidatori incaricato di eliminare le conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl avvenuto nel 1986, ha confutato i dati dell'intelligence statunitense in merito alle persone morte a causa dell’esplosione. Domenica gli Stati Uniti hanno pubblicato il loro primo rapporto di informazioni riservate sul disastro di Chernobyl, che mette in discussione le dichiarazioni ufficiali sovietiche secondo cui solo due persone sono morte al momento dell’esplosione. Il rapporto afferma che il bilancio delle vittime era molto più elevato a causa della vastità della distruzione causata dall'esplosione e del successivo rilascio di sostanze radioattive. Secondo questi dati statunitensi, dozzine di persone che si trovavano nelle immediate vicinanze del reattore difettoso avrebbero potuto morire immediatamente o essere state esposte a dosi letali di radiazioni. “Questa è pura finzione. Non è vero che ci furono molte vittime dopo l'esplosione", ha detto Tarakanov all’agenzia di stampa “Sputnik”. (segue) (Rum)