Russia: capo liquidatori Chernobyl, dati intelligence Usa sono "pura finzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale ha aggiunto che le speculazioni sono emerse subito dopo l'uscita della miniserie della nota casa di produzione Usa HBO "Chernobyl", che ha portato a un aumento dell'interesse pubblico sulle cause dell'incidente. Il peggior incidente nucleare della storia è avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl il 26 aprile 1986, nei pressi della città di Pripyat, in quella che allora era la repubblica sovietica ucraina. Di conseguenza, gran parte dell'Ucraina, della Bielorussia e della Russia sono state contaminate da sostanze radioattive, con gli effetti dell'esplosione che si sono diffusi più a ovest verso il continente europeo. L'esplosione ha provocato la morte due dipendenti della centrale, secondo i dati ufficiali, ma il numero totale delle persone decedute dopo essere entrate in contatto con le sostanze radioattive rilasciate è ancora oggetto di discussione. (Rum)