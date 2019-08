Brasile: Onu, al via settimana latino americana sui cambiamenti climatici (2)

Il Brasile era stato scelto come paese ospitante per questa convention nel 2017. Tuttavia, alla fine dell'anno scorso, su richiesta del presidente eletto Jair Bolsonaro, Brasilia aveva annunciato di non voler più ospitare il vertice. Il capo di stato aveva inoltre ipotizzato l'uscita dall'accordo di Parigi, scatenando una serie di reazioni internazionali. Alla fine, lo scorso giugno, Bolsonaro ha affermato che il Brasile "è e resterà" nell'accordo sul clima di Parigi. La posizione era stata ufficializzata al termine di un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron avvenuto a margine del vertice di giugno dei leader delle 20 maggiori economie del globo (G20), a Osaka, in Giappone. L'incontro di Salvador de Bahia sul clima arriva mentre il governo Bolsonaro è al centro di accese polemiche a causa della sua condotta relativa alla tutela dell'ambiente.