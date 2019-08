Brasile: Onu, al via settimana latino americana sui cambiamenti climatici (3)

- Lo scorso 16 agosto il governo della Norvegia ha reso noto che bloccherà il trasferimento di 133 milioni di reais (29,6 milioni di euro) di contributi alla lotta contro la deforestazione relativi al Fondo Amazzonia. La decisione delle autorità norvegesi segue di alcuni giorni quella del governo della Germania che lo scorso 9 agosto aveva per primo annunciato che avrebbe sospeso i fondi. In un'intervista pubblicata sul quotidiano norvegese "Dagens Naeringsliv", il ministro norvegese per il clima e l'ambiente, Ola Elvestuen, ha affermato che il Brasile ha infranto l'accordo con Norvegia e Germania. "Il Brasile ha infranto l'accordo con la Norvegia e la Germania da quando ha estinto il consiglio di amministrazione e il comitato tecnico del Fondo Amazzonia", ha dichiarato il ministro norvegese. "Ciò che il Brasile ha fatto mostra che il governo non vuole più fermare la deforestazione". (segue) (Brb)