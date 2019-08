Brasile: Onu, al via settimana latino americana sui cambiamenti climatici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Amazzonia, creato nel 2008 e mantenuto esclusivamente con donazioni dai governi dei due paesi, fornisce risorse per mettere in pratica azioni volte a prevenire, monitorare e combattere la deforestazione e promuovere la conservazione e l'uso sostenibile dell'Amazzonia. Tra il 2008 e il 2017 sono stati finanziati 103 progetti con denaro del Fondo, per un importo totale di 1,9 miliardi di real (483 milioni di euro). La Norvegia è il principale donatore di risorse (93,8 per cento del totale). La Germania ha finanziato il 5,7 per cento delle risorse a bilancio e la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, lo 0,5 per cento del totale. (segue) (Brb)