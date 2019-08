Brasile: Onu, al via settimana latino americana sui cambiamenti climatici (5)

- In risposta alla sospensione norvegese dei trasferimenti al Fondo Amazzonia, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro ha ricordato che il paese dà ancora la caccia alle balene e sfrutta il petrolio al Polo Nord. Secondo il capo dello stato, sia la Norvegia che la Germania non hanno nulla da offrire al Brasile. "La Norvegia non è quella che uccide le balene lassù al Polo Nord, vero? Sfrutta anche il petrolio lì? Non ha nulla da offrirci. Prenda il denaro e aiuti (il cancelliere tedesco) Angela Merkel a riforestare la Germania", ha dichiarato alla stampa. (segue) (Brb)