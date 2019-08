Brasile: Onu, al via settimana latino americana sui cambiamenti climatici (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Norvegia e Germania hanno immediatamente preso posizione contro i cambiamenti, minacciando di smettere di finanziare il fondo. Per alcuni mesi i ministeri dell'Ambiente e degli Esteri del Brasile avevano avviato trattative politiche e diplomatiche con i governi di Germania e Norvegia per cercare di evitare il taglio dei finanziamenti. Tuttavia la posizione assunta dal governo brasiliano e i dati sulla deforestazione hanno spinto i due governi a sospendere i trasferimenti. Alla crisi politico diplomatica si unisce l'allarme internazionale lanciato sulla deforestazione della foresta pluviale amazzonica, aumentata del 15 per cento tra il 31 luglio del 2018 e il 31 luglio del 2019, rispetto ai precedenti 12 mesi. (segue) (Brb)