Rifiuti Roma: De Priamo (Fdi), indifferenziata ennesimo flop Raggi

- "Fatto salvo che è virtuoso che i romani vengano educati al rispetto dell'ambiente e al giusto conferimento dell'immondizia affinché si raggiunga la chiusura del ciclo dei rifiuti, va sottolineato che la Giunta Raggi ha dimostrato in questi 3 anni e mezzo di fungere solo come amministrazione poliziotto anziché cercare di portare la Capitale fuori dall'emergenza. Multare i cittadini è giusto ma non basta e anche l'ordinanza sui sacchetti trasparenti per il conferimento di plastica e metalli e per la frazione secco-residuo è stata gestita con la solita incapacità 5 Stelle. I grillini fanno le pentole senza i coperchi, firmano il provvedimento ma non distribuiscono ai romani i sacchetti trasparenti. La raccolta indifferenziata è l'ennesimo flop targato Raggi". E' quanto afferma in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio.(Com)