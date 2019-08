Georgia-Russia: fatturato commerciale in crescita del 26,1 per cento fra gennaio e luglio

- L'esportazione di merci dalla Georgia in Russia per il periodo gennaio-luglio è stata di circa 303,8 milioni di dollari, il 26,1 per cento in più rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. È quanto riportato dall'Ufficio nazionale di statistica della Georgia. Secondo i dati pubblicati sul sito web dell'agenzia, nel periodo di riferimento, la Georgia ha venduto merci alla Russia per 303,8 milioni di dollari, che rappresentavano il 14,5 per cento delle esportazioni totali del paese durante il periodo in esame. Nei primi sette mesi del 2018, le esportazioni in Russia sono ammontate a 240,8 milioni di dollari. In termini di volume delle merci consegnate in Russia, al primo posto vi sono le ferroleghe vengono (28,2 per cento), seguite da vino (22,3 per cento) e acqua minerale (11,8 per cento). Il volume delle importazioni dalla Russia alla Georgia è stato di 486,34 milioni di dollari. Pertanto, nei primi sette mesi del 2019 la Russia si è attestata dietro Turchia e Cina. In termini di fatturato commerciale, la Russia si è classificata seconda con 790,1 milioni, mentre la Turchia è diventata il principale partner commerciale della Georgia con 999,6 milioni di dollari. (Res)