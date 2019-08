Angola-Rdc: 8 mila rifugiati congolesi abbandonano campo profughi di Lovua (2)

- In quell’occasione è stato inoltre concordato di definire in seguito un calendario per il ritorno dei rifugiati da Lovua. Lo scorso 16 agosto, in una riunione tra le autorità di Lunda Norte e i rappresentanti dell'Unhcr, quest’ultimo si è impegnato a rendere i rifugiati consapevoli del fatto che coloro che tornano da soli non possono contare sul sostegno di tale organizzazione. La decisione inaspettata del gruppo di rifugiati – prosegue la nota – rende pertanto difficile definire il calendario concordato fra tutte le parti coinvolte per il rimpatrio organizzato dei rifugiati, ostacolando così l'intero processo. In ogni caso, le autorità della provincia di Lunda Norte stanno facendo tutto il possibile per impedire ai rifugiati di continuare la loro marcia fino a quando tutte le condizioni non saranno effettivamente create a tale scopo. Allo stesso modo, a questo gruppo viene fornito il supporto necessario come acqua, cibo e cure mediche, in particolare per bambini, donne in gravidanza e anziani. Le autorità della provincia di Lunda Norte e il governo dell'Angola si impegnano infine a lavorare insieme all'Unhcr e alle autorità congolesi per risolvere il problema il più rapidamente possibile, nel quadro degli impegni assunti da tutte le parti. (Com)