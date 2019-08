Autostrade: su A8 Mi-Va chisura notturna nella notte tra 22 e 23 agosto per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di pavimentazione dalle 21.00 di giovedì 22 alle 5.00 di venerdì 23 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi è diretto verso Milano / Sesto Calende - A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, la società consiglia, per chi è diretto verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, di proseguire, per circa 10 km, sulla SP 341 verso Milano con rientro, sulla A8, alla stazione autostradale di Gallarate. Chi è diretto verso Sesto Calende/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, invece, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, può proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Besnate. Sarà inoltre chiusa anche l'entrata degli svincoli di Castronno, Solbiate Arno e di Cavaria, verso Varese. In alternativa, si consiglia di percorrere la SP 341, in direzione di Varese.(Com)