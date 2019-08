Usa-Ungheria: Pompeo rivolge auguri ad autorità Budapest in occasione della festa nazionale

- In occasione della festa di Santo Stefano, il segretario di Stato Mike Pompeo ha rivolto i suoi migliori auguri al governo e al popolo ungherese a nome del governo degli Stati Uniti. È quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. “Le nostre due nazioni sono alleate legate da una lunga storia di legami di partnership, collaborazione e legami in termini di sicurezza, economici e interpersonali che continuano a crescere. Quest'anno abbiamo ampliato i nostri rapporti militari firmando un accordo di cooperazione in materia di difesa che entrerà presto in vigore e rafforzerà l'iniziativa europea di deterrenza”, si legge nella nota che cita le parole di Pompeo. “Durante la mia visita in Ungheria a febbraio, ho avuto l'opportunità di vedere la bellezza della tua capitale, godermi l'ospitalità della tua gente e apprezzare la ricca storia della tua nazione. I nostri governi stanno lavorando insieme ai massimi livelli e continuiamo ad approfondire la nostra cooperazione a beneficio dell'alleanza transatlantica”, ha aggiunto Pompeo. “Sono fiducioso che costruiremo ulteriormente su queste solide basi per migliorare e rafforzare la nostra relazione”, ha concluso il segretario di Stato Usa. (Was)