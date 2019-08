Kazakhstan: Nazarbayev riceve premier Mamin, focus su sviluppo socio-economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo presidente del Kazakhstan e leader della nazione, Nursultan Nazarbayev, ha ricevuto oggi il primo ministro Askar Mamin per discutere dello sviluppo socio-economico del paese centro asiatico tra gennaio e luglio. Nazarbayev ha parlato del ripristino delle strutture sociali e degli edifici residenziali della città, nonché le misure sullo sviluppo della regione del Turkestan. L'incontro si è inoltre concentrato sull'attrazione del capitale straniero per l'economia del Kazakhstan e sul miglioramento del clima degli investimenti nelle regioni. Al termine dell'incontro, il leader della nazione ha sottolineato l'importanza del lavoro congiunto del governo e del partito Nur Otan, al governo, per garantire un controllo adeguato sull'attuazione dei programmi governativi. (Res)