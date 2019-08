Tpl Roma: al via domani ultima fase lavori metro A, chiuso tratto Termini-Battistini dal 20 al 25 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia domani l’ultima fase di lavori sulla linea A della metropolitana di Roma che vedrà la chiusura delle stazioni tra Termini e Battistini tra il 20 e il 25 agosto. Il servizio sarà sostituito dai bus navetta Ma6 che a Termini faranno capolinea nel piazzale della stazione all’altezza di via Cavour, mentre a Battistini partenze e arrivi avverranno in via Ennio Bonifazi (lato fermata metro), alla fermata 72457 Bonifazi/Noris. Le navette effettueranno tutte le fermate della metro A, esclusa quella di piazza di Spagna che avviene nel vicino viale San Paolo del Brasile. Inoltre nelle serate di venerdì e sabato i treni si fermeranno alle 23:30 e il servizio fino alle 1:30 con bus navetta sarà esteso quindi all'intera tratta da Anagnina a Battistini. (Rer)