Albania: esportazioni proseguono trend in crescita, a luglio si attestano a 231 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni albanesi hanno proseguito il trend di crescita progressiva anche a luglio. Secondo quanto riferisce l’istituto statistico albanese (Instat) a luglio l'esportazione di beni ha raggiunto il valore di 28 miliardi di lek (231 milioni di euro), in aumento del 3,6 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e dell'8,5 per cento, rispetto a giugno. Il comparto “alimenti, bevande, tabacco” ha registrato un contributo del 3,0 per cento alla crescita annuale delle esportazioni, mentre quello "minerali, combustibili, elettricità" ha sostenuto con il 2,6 per cento la crescita annua delle esportazioni. Secondo l’Instat, le importazioni di beni hanno raggiunto i 60 miliardi di lek (495 milioni di euro), in aumento del 2,3 per cento rispetto a un anno prima e dell'11,4 per cento rispetto a giugno. Il deficit commerciale di questo mese è pari a 32 miliardi di lek (264 milioni di euro), in crescita dell'1,1 per cento rispetto a luglio 2018. (Alt)