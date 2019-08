Ischia (Na): a Forio i Verdi distribuiscono gratuitamente portacicche portatili

- "Martedì 20 agosto, a partire dalle ore 11, saremo sulla spiaggia di Cava dell'Isola a Ischia per distribuire portacicche portatili. Un nuovo appuntamento dell'iniziativa 'Ma la spiaggia non vale una cicca', volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto dell'ambiente". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il commissario del Sole che Ride per l'isola di Ischia Mariarosaria Urraro. "La dispersione delle cicche sulle spiagge - hanno proseguito - è una delle principali cause di inquinamento dei litorali. Troppo spesso i fumatori, bloccati dalla pigrizia o dall'assenza di cestini, finiscono per abbandonare i mozziconi di sigaretta nella sabbia. Tali rifiuti contengono degli elementi particolarmente inquinanti e finiscono per rendere sporche e degradate le arene, impattando negativamente sull'intero ecosistema". "L'iniziativa di Forio d'Ischia - hanno concluso Borrelli e Urraro - è arrivata in seguito all'appuntamento dei primi d'agosto quando i Verdi distribuirono i portacicche portatili sulla spiaggia della rotonda Diaz a Napoli". (Ren)