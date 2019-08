Ungheria-Germania: incontro Orban-Merkel, rafforzare la cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione economica fra Ungheria e Germania deve essere rafforzata. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, in seguito all'incontro avuto oggi con il cancelliere tedesco Angela Merkel che sta partecipando alle celebrazioni per il 30mo anniversario del Picnic paneuropeo, un evento simbolico che segna lo smantellamento della cortina di ferro, nella città ungherese di Sopron. Durante la conferenza stampa il primo ministro ungherese ha dichiarato: "Non ci sono questioni irrisolte che ostacolano le relazioni ungherese-tedesche, anzi ci sono fattori che rafforzano la cooperazione economica". Orban ha sottolineato che le questioni economiche sono al centro dei rapporti bilaterali, dal momento che la Germania è il principale partner commerciale e investitore in Ungheria. Il premier ha poi evidenziato come i paesi dell'Europa centro-orientale stiano migliorando i risultati economici complessivi europei, affermando che l'asse tradizionale tedesco-francese viene oggi supportato dal dinamismo dei popoli di quest’area che sono destinati a svolgere un ruolo sempre più importante nel processo decisionale europeo.(Vap)