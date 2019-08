Milano: De Pasquale (FI), in via Zama occupanti abusivi aumentano posti letto, Sindaco incontri residenti

- Il capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Milano Fabrizio De Pasquale ha diffuso oggi una nota in cui comunica che stamattina “una ruspa ha scaricato diversi materassi nella scuola comunale di Via Zama. Siamo quindi all'assurdo di occupanti abusivi che ordinano materassi per aumentare il numero di letti nell'ostello abusivo di Via Zama 23, immobile occupato da una sessantina di extracomunitari”. “Il sottoscritto – prosegue De Pasquale - ha scritto a Questore, Sindaco e ATS per sgomberare l'immobile dove c'è spaccio e prostituzione, accendono fuochi abusivi e si accatastano rifiuti e topi. Il Comune ,proprietario dell'area, in 2 anni non ha sollecitato lo sgombero ne ha investito qualche migliaio di euro per mettere in sicurezza l'edificio come chiedono i residenti delle vie Norico e Berlese stufi di degrado e furti”. “Da 8 mesi – conclude De Pasquale - ho chiesto una commissione sopralluogo che viene negata per motivi di sicurezza. Chiedo che il Sindaco al ritorno da Formentera incontri i residenti del quartiere abbandonati dal Comune nel più totale degrado”. (Com)