Tunisia: nominato nuovo governatore di Sfax dopo polemiche su crisi idrica e industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha nominato un nuovo governatore della provincia orientale di Sfax, cuore industriale del paese nordafricano. Si tratta di Anis Oueslati, che succede ad Adel Khabthani, il quale è stato rimosso sabato 17 agosto dal suo incarico, secondo un comunicato ufficiale ripreso oggi dal quotidiano locale “Al Chourouk”. L’estromissione avviene dopo la crisi idrica - per cui è in programma la realizzazione di impianti di dissalazione a Sfax e Kerkennah, rispettivamente nel 2021 e nel 2022 - che ha colpito la provincia e alla decisione dell’ex governatore di procrastinare l’interruzione dell’attività produttiva della fabbrica di fosfati di Sayab, considerata altamente inquinante. La rimozione di Khabthani è stata accolta come una “liberazione” da diversi utenti social network tunisini. (Tut)