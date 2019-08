Milano: aggredito custode Cimitero Lambrate, arrestato egiziano 29enne

- Ieri il custode del cimitero di Lambrate è stato aggredito da un 29enne egiziano irregolare e pregiudicato. Erano le 14.20 quando il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica per sostanze stupefacenti, si è avvicinato al custode, un italiano di 53 anni, e dopo averlo aggredito colpendolo al braccio con il manico di una scopa, gli ha rubato la catenina che aveva al collo e il cellulare, ha cerato anche di rubargli lo scooter parcheggiato vicino, dopodiché è entrato nella guardiola e negli spogliatoi e, con un tubo di ferro, ha rotto i vetri delle finestre e danneggiato tutti i mobili. Al loro arrivo i carabinieri del pmz Monforte e del nucleo radiomobile hanno fermato l'uomo riuscendo, in sei a fatica, a bloccargli i polsi e a metterlo nell'auto di servizi. Qui, malgrado i polsi bloccati, l'egiziano, a calci, ha rotto il vetro dell'auto e danneggiato lo sportello. A questo punto i militari hanno chiamato il 118, a fatica è stato caricato su una barella e portato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Dimesso senza prognosi è stato portato nella camera di sicurezza di corso Monforte ed è stato denunciato per rapina, danneggiamento aggravato e resistenza. Il custode ha riportato contusioni all'avambraccio, ma non è voluto andare in ospedale. (Rem)