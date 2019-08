Milano: De Corato, aggressore custode Lambrate sconti pena senza riduzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La speranza è che sconti l'intera condanna senza riduzioni", anche se, poiché "la Magistratura italiana è spesso clemente con gli stranieri che delinquono, forse, sarebbe meglio che il delinquente fermato ieri venisse rimpatriato e scontasse la pena in Egitto, dove probabilmente non sono clementi come qui". Lo afferma Riccardo De Corato assessore a Immigrazione, Sicurezza e Polizia Locale di Regione Lombardia, commentando la notizia del 29enne egiziano che, ieri, ha aggredito il custode del cimitero di Lambrate.(Com)