Governo: ufficio stampa Pd, privo di fondamento parlare di negoziato e di caduta tabù per eventuale Conte bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa del Partito democratico, in una nota, scrive che "siamo alla vigilia dell'intervento del premier Conte in Parlamento e in presenza di una crisi di governo ancora non parlamentarizzata. Per questo motivo, in riferimento ad alcune notizie rilanciate oggi, l'ufficio stampa del Pd precisa che è privo di fondamento parlare di negoziato sul governo e addirittura di caduta di tabù per un eventuale Conte bis". (Com)