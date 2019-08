Colombia: crisi venezuelana, nave Usns Comfort arrivata nel paese per fornire assistenza medica

- E’ arrivata in Colombia la nave ospedale Usns Comfort della Marina degli Stati Uniti, nell'ambito della missione umanitaria "Promessa duratura", volta a fornire assistenza ai profughi venezuelani nel paese. La nave fornirà assistenza medica dal 20 al 25 agosto. Durante la permanenza, riferisce l’emittente “WRadio”, verranno curate circa mille persone e verranno effettuati 12 interventi chirurgici. In un comunicato diffuso dal governo colombiano insieme all’ambasciata Usa nel paese si legge che “la nave fornirà assistenza medica alla luce della crisi politica ed economica del Venezuela. Durante la sua missione, la Usns Comfort effettuerà fermate in America Centrale, Sud America e Caraibi". (segue) (Brb)