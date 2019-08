Ucraina: Zelensky, Israele fra principali partner commerciali di Kiev in Medio Oriente

- Israele è uno dei principali partner commerciali dell'Ucraina nella regione del Medio Oriente. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso dell’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, oggi a Kiev. “Il fatturato totale dell’interscambio fra i nostri paesi ha superato il miliardo di dollari, cifra che aumenterà in modo significativo grazie alla firma dell'Accordo di libero scambio, che spero sarà presto ratificato da Israele”, ha aggiunto Zelensky. Il presidente ucraino ha poi invitato Israele a riconoscere l’Holodomor. “Nel commemorare l'eterna memoria delle vittime dell'Olocausto, che ha ucciso oltre due milioni di ebrei ucraini, l'Ucraina invita Israele a riconoscere l'Holodomor come un atto di genocidio contro il popolo ucraino”, ha affermato il capo dello Stato. Zelensky ha infine invitato le compagnie israeliane a investire in Ucraina, “nei progetti di costruzione di strade e infrastrutture, in campo medico ed educativo, nel risparmio energetico e nel settore dell'IT”. (Res)