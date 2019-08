Grecia: premier Mitsotakis giovedì a Parigi per colloquio con Macron

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis avvierà giovedì da Parigi un tour delle capitali europee finalizzato a persuadere i creditori internazionali del paese ad allentare gli obiettivi fiscali rigorosi imposti ad Atene. A Parigi il 22 agosto il premier greco incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron; mentre il giovedì successivo, il 29 agosto, Mitsotakis si recherà a Berlino per un colloquio con il cancelliere Angela Merkel. Il 2 settembre, infine, nei Paesi Bassi il premier greco incontrerà il premier olandese Mark Rutte; mentre a fine mese sarà a New York dove avrà una serie di colloqui a margine dell'Assemblea generale Onu. Secondo quanto riportato dalla stampa ellenica, Mitsotakis punta a trovare un'intesa per tagliare l'obiettivo annuale del 3,5 per cento di surplus di bilancio primario.(Gra)