Milano: usa tecnica del foglietto per rubare cellulare, Polizia arresta 19enne in via Dante

Milano, 19 ago 13:05 - (Agenzia Nova) - Una 19enne rumena usava la tecnica del foglietto appoggiato sui tavoli per chiedere l'elemosina per rubare portafogli e cellulari, ma due agenti fuori servizio l'hanno vista e arrestata. È successo ieri alle 16 in un bar di via Dante. La ragazza aveva appoggiato il foglietto sui tavolini all'aperto del locale e, al momento di ritirarlo, ha rubato il cellulare a un turista francese di 47 anni. I due poliziotti hanno però visto la scena e l'hanno fermata. La donna, con un figlio di età inferiore a un anno, è stata portata al carcere di San Vittore e vi rimarrà fino al 17 settembre, data della prossima udienza. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Una 19enne rumena usava la tecnica del foglietto appoggiato sui tavoli per chiedere l'elemosina per rubare portafogli e cellulari, ma due agenti fuori servizio l'hanno vista e arrestata. È successo ieri alle 16 in un bar di via Dante. La ragazza aveva appoggiato il foglietto sui tavolini all'aperto del locale e, al momento di ritirarlo, ha rubato il cellulare a un turista francese di 47 anni. I due poliziotti hanno però visto la scena e l'hanno fermata. La donna, con un figlio di età inferiore a un anno, è stata portata al carcere di San Vittore e vi rimarrà fino al 17 settembre, data della prossima udienza. (Rem)