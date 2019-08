Municipio Roma XI: Tempesta-Fainella (Pd), riorganizzazione nidi chiusi discrimina nuovi iscritti

- La riorganizzazione dei nidi del municipio XI di Roma che sono chiusi a causa di lavori di adeguamento antincendio, per la consigliera capitolina del Pd Giulia Tempesta “discrimina i nuovi iscritti”. In una nota Tempesta spiega: “Si penalizzano circa 70 famiglie che nel mese di settembre non sapranno dove iscrivere i loro piccoli – prosegue Tempesta -. La soluzione logistica temporanea adottata nel mese di agosto per 400 famiglie è parziale perché può escludere i nuovi aventi diritto. Una riorganizzazione dei nidi che prevede di lasciare a casa i bambini neo-iscritti fino alla riapertura dei nidi di appartenenza, è una soluzione insoddisfacente, poco realistica e lesiva dei diritti”. Tempesta sottolinea che “non esiste infatti una priorità selettiva per i cosiddetti 'vecchi iscritti'. E' semplicemente vergognoso apprendere che il municipio non abbia previsto alcuna soluzione temporanea, facilmente intuibile, per le nuove iscrizioni”. (segue) (Com)