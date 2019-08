Municipio Roma XI: Tempesta-Fainella (Pd), riorganizzazione nidi chiusi discrimina nuovi iscritti (2)

- E conclude: “I diritti dei più piccoli e dei loro genitori non possono essere disattesi. Va predisposta dal Campidoglio e dal municipio XI una soluzione idonea in tempi stretti. Vigileremo nei prossimi giorni, insieme alle famiglie, affinché sia scongiurata ogni ipotesi di esclusione". Dello stesso avviso anche Giulia Fainella, ex consigliera Pd del municipio Roma XI che spiega: “Se non fosse stato per un gruppo di genitori testardi il municipio non avrebbe trovato nessuna soluzione temporanea per oltre 400 bambini dei nidi coinvolti nella chiusura di 7 strutture per lavori di adeguamento antincendio. In questi giorni, però, è arrivata di nuovo una notizia molto spiacevole che riguarda 70 famiglie, quelle dei bambini nuovi iscritti, che avrebbero dovuto frequentare per la prima volta il nido da settembre. Per loro il municipio incredibilmente non ha previsto nessuna soluzione temporanea, creando di fatto una discriminazione che non ha alcun motivo di esistere e che va fortemente contrastata”. Fainella conclude: “Anche stavolta sarò al fianco dei genitori in questa ulteriore battaglia. Dobbiamo assolutamente impegnarci per garantire i diritti dei più piccoli e delle loro famiglie". (Com)