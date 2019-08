Torino: Musei Reali, 7636 visitatori nel ponte di ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 7636 i visitatori che durante il ponte di Ferragosto, dal 15 al 18 agosto, hanno affollato le sale dei Musei Reali di Torino, con le sue collezioni e i suoi fastosi ambienti arredati, l’emozione del colpo d’occhio dato dalla Galleria Beaumont quando ci si sofferma sulla soglia dell’Armeria Reale, l’uso della luce nell’Annunciazione del Gentileschi nella Galleria Sabauda, i colori del Mosaico di Orfeo custodito nel Museo di Antichità. Molto apprezzata dal pubblico anche la mostra temporanea in corso nelle Sale Chiablese I mondi di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore. Ciò che più ha colpito i visitatori? La bellissima Venere di Botticelli, l’occasione rara di vedere i tre ritratti della famiglia dipinti da Felice Casorati riuniti, il nucleo orientale della collezione con primo tra tutti il Buddha in meditazione del XIII-XIV secolo, rilucente nella sua lacca dorata. Sulla scia di un agosto che sta registrando una tendenza positiva, il picco di affluenza è stato giovedì 15, con 2889 biglietti di ingresso staccati, complice anche l’iniziativa Happy hour, che per tutta l’estate, una volta a settimana, permette al pubblico di visitare gratuitamente i Musei dalle 17 alle 19. (segue) (Rpi)