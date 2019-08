Nepal: premier Oli esclude staffetta con Dahal e assicura impegno per giustizia di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ha tenuto ieri un discorso alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, in cui ha dichiarato che resterà in carica per l’intera legislatura e ha assicurato l’impegno del governo per la giustizia di transizione per chiudere la stagione della guerra civile. “Nessun ufficiale pubblico o eletto mantiene il suo posto per sempre e così sarà per me, ma quelli che vogliono che me ne vada dovrebbero aspettare fino alle prossime elezioni politiche”, ha affermato il premier, con parole che contraddicono l’ipotesi di una staffetta alla guida dell’esecutivo con Pushpa Kamal Dahal, col quale copresiede il Partito comunista del Nepal (Ncp). Oli ha poi accusato “vecchie forze” di “tentare di sabotare il nuovo sistema politico” e ha assicurato che il governo reprimerà questi tentativi e rafforzerà la democrazia. (segue) (Inn)