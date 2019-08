Nepal: premier Oli esclude staffetta con Dahal e assicura impegno per giustizia di transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all’eredità della cosiddetta “guerra del popolo” o “conflitto maoista”, iniziata nel 1996 per rovesciare la monarchia e combattuta per dieci anni con quasi 17 mila morti, Oli ha auspicato che il comitato formato per esprimere raccomandazioni sulle nomine dei membri e dei presidenti della Commissione per la verità e riconciliazione (Trc) e della Commissione d’inchiesta sulle sparizioni forzate (Ciedp) proponga i nomi nel giro di una settimana, affinché il governo possa procedere con le nomine. Dopo il discorso alla Camera Oli ha avuto un breve incontro sulla questione con Dahal e con Sher Bahadur Deuba, presidente del Congresso nepalese (Nc), principale partito di opposizione. I tre leader politici dovrebbero incontrarsi nuovamente giovedì (22 agosto). (segue) (Inn)