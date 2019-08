Nepal: premier Oli esclude staffetta con Dahal e assicura impegno per giustizia di transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nomine delle commissioni, oltre a essere oggetto di negoziati tra il Partito comunista e il Congresso, sono motivo di dibattito anche all’interno del Partito comunista, nato poco più di un anno fa dalla fusione tra il Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) di Oli e il Partito comunista - Centro maoista (Cm) di Dahal. Il loro rapporto non è sempre stato facile; in più di un’occasione i due presidenti dell’Ncp si sono trovati su posizioni diverse. L’attuale primo ministro è stato detenuto in carcere per 14 anni, dal 1973 al 1987, prima di rinunciare alla violenza e abbracciare il sistema parlamentare, entrando in parlamento nel 1991. Nel 1996, Dahal lanciava la “guerra del popolo”, col nome di battaglia Compagno Prachanda (“Il fiero”). (segue) (Inn)